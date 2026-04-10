Россия и Украина договорились о пасхальном перемирии

Ежегодно православная Пасха напоминает о вечных ценностях и приносит надежду миллионам людей, в том числе и тем, кто оказался по разные стороны линии боевых действий.

Чтобы верующие могли безопасно посетить богослужения, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это решение также позволит организовать эвакуацию раненых.