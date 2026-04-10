Россия и Украина договорились о пасхальном перемирии

Ежегодно православная Пасха напоминает о вечных ценностях и приносит надежду миллионам людей, в том числе и тем, кто оказался по разные стороны линии боевых действий.
Чтобы верующие могли безопасно посетить богослужения, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это решение также позволит организовать эвакуацию раненых.
Перемирие начнется уже 11 апреля в 4 часа дня и продлится до исхода следующего дня, 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба отданы указания остановить боевые действия на всех направлениях. В Кремле выразили надежду, что Киев последует примеру Москвы. Зеленский, тем временем, подтвердил готовность к зеркальным шагам. Этому предшествовало его предложение о пасхальном перемирии, переданное через американскую сторону.
Вместе с тем в Москве заявляют, что не питают избыточных иллюзий относительно соблюдения договоренностей. Военным поручено сохранять бдительность и быть готовыми к возможным провокациям. Напомним, в 2025 году Россия уже объявляла трехдневную паузу в боевых действиях на Христово Воскресенье. Но тогда, по данным российского военного ведомства, украинская сторона допустила почти 5 тысяч нарушений.