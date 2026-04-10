Зеленский ответил на объявление Путиным пасхального перемирия

После объявления пасхального перемирия президентом РФ Владимиром Путиным глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовы ответить зеркально и поддержать режим прекращения огня на время праздника. Об этом пишет ТАСС.

«Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз», – выступил с заверениями Зеленский в своем Telegram-канале.

Перемирие объявлено с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. Российским войскам поручено приостановить боевые действия, сохраняя готовность к ответным мерам в случае атак.

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