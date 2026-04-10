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ГПК: въезда в ЕС ожидают более 330 авто и 560 фур

10 апреля 2026 12:33
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ГПК: въезда в ЕС ожидают более 330 авто и 560 фур-0

Перед выходными на границах с Литвой и Польшей образовались очереди. Более 330 легковых автомобилей и 560 фур ожидают въезда. Об этом сообщает Госпогранкомитет в официальном Telegram-канале.

На литовском направлении скопилось более 320 грузовиков, в то время как пропускная способность пунктов используется частично. Очередь из грузовиков также зафиксирована на въезде в Польшу – сотни авто ожидают оформления, что ниже нормы.

Легковые автомобили стоят в очереди только в польском направлении. К полудню перед основными КПП скопилось около 330 автомобилей, в то время как регистрация составляет примерно треть от обычного уровня.

Фото: pixabay

# Государственный пограничный комитет Республики Беларусь # Граница # Государственная граница Беларуси

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