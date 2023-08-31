Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолётов

Чехия намеревается перебросить в Украину еще одну партию штурмовых вертолетов и прорабатывает вопрос об участии в обучении украинских пилотов на реактивных истребителях F-16, заявила министр обороны Республики Яна Чернохова, передает РИА Новости.

При этом министр не уточнила конкретные сроки поставок и конкретное количество вертолетов, а также их наименования. Помимо этого, Чехия также рассматривает вероятность участия в подготовке пилотов Украины к полетам на истребителях F-16 или других платформах, отметила Яна Чернохова.

В августе министр обороны заявила, что используемые чешской армией российские вертолеты Ми-24В/35 прекрасно справляются со своей задачей, хотя и отслужили дольше, чем ожидалось. По ее мнению, они еще могут быть использованы в Украине, а Чехия заменит их на американские UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.