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Риши Сунак покидает пост премьер-министра Британии

05 июля 2024 08:05
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Риши Сунак покидает пост премьера. Консервативная партия Британии, которая была у власти 14 лет, проиграла на парламентских выборах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Избиратели отдали предпочтение лейбористам.

Риши Сунак покидает пост премьер-министра Британии-1

Им достанутся 410 мандатов в палате общин из 650. Эксперты назвали этот результат самым худшим для консерваторов за всю историю. Сунак был вынужден признать поражение. Он поздравил с победой лидера победившего блока.

Теперь Кир Стармер станет новым премьер-министром Королевства. В отдельных округах продолжается подсчет голосов. Официальные результаты объявят чуть позже, однако они не способны кардинально изменить расстановку сил. Поражение консерваторов отражает их непопулярность в обществе, а также провальный курс правительства, который только усугубил экономические и социополитические проблемы в стране.

# Выборы # Риши Сунак

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