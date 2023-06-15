РИА Новости: глава ГУР МО Украины Буданов тяжело ранен от удара ВС РФ и вывезен в ФРГ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был ранен во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур РФ.

Сейчас он находится в госпитале бундесвера в Берлине. По данным, Кирилл Буданов был ранен 29 мая, когда ракета попала в соседний кабинет с ним. Он был извлечен из-под завалов и эвакуирован вертолетом на военную базу в польском Жешуве, куда за ним прилетел эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию, Берлин.

Сообщается, что сейчас Буданов находится в тяжелом состоянии.