Резников: один день боевых действий в Украине стоит сто миллионов долларов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежедневно продолжающийся вооруженный конфликт стоит государству 100 млн долларов, пишет РИА Новости.

В понедельник, 4 сентября, Резников подал заявление об отставке, а на его место лидер Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова. При этом еще действующий глава оборонного ведомства отметил, что поступления от добровольцев составили лишь 3% от того, что идет на войну.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что страна направляет на военные нужды 100% налогов, собираемых с граждан и бизнеса. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что с начала года Украина увеличила военные расходы.