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Резников: один день боевых действий в Украине стоит сто миллионов долларов

04 сентября 2023 13:16
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежедневно продолжающийся вооруженный конфликт стоит государству 100 млн долларов, пишет РИА Новости.

В понедельник, 4 сентября, Резников подал заявление об отставке, а на его место лидер Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова. При этом еще действующий глава оборонного ведомства отметил, что поступления от добровольцев составили лишь 3% от того, что идет на войну. 

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что страна направляет на военные нужды 100% налогов, собираемых с граждан и бизнеса. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что с начала года Украина увеличила военные расходы.

# Международная политика # Алексей Резников

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