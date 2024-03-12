5 лыжников погибли в швейцарских Альпах

Трагедия в швейцарских Альпах. У подножия знаменитой горы Маттерхорн погибли пять лыжников. Еще один пропал без вести. Сообщается, что они отправились в поход еще 9 марта, но в скором времени связь с группой оборвалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На поиски направили большую бригаду спасателей и даже армейские подразделения. В операции, которая длилась два дня, было задействовано 11 вертолетов. Как сообщается, все погибшие – члены одной семьи, причины трагедии выясняются. Основной версией случившегося считается непогода. Поиски еще одного пропавшего лыжника продолжаются.