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5 лыжников погибли в швейцарских Альпах

12 марта 2024 07:48
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Трагедия в швейцарских Альпах. У подножия знаменитой горы Маттерхорн погибли пять лыжников. Еще один пропал без вести. Сообщается, что они отправились в поход еще 9 марта, но в скором времени связь с группой оборвалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 лыжников погибли в швейцарских Альпах-1

На поиски направили большую бригаду спасателей и даже армейские подразделения. В операции, которая длилась два дня, было задействовано 11 вертолетов. Как сообщается, все погибшие – члены одной семьи, причины трагедии выясняются. Основной версией случившегося считается непогода. Поиски еще одного пропавшего лыжника продолжаются.

# ЧП

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