К международной повестке. Ближневосточный конфликт, похоже, перерастает в жесткое финансовое противостояние. Не сумев победить Иран в военном поединке, США выбрали иную тактику. Дональд Трамп объявил, что начинает масштабную операцию по экономическому удушению Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, эта страна упустила возможность заключить с Вашингтоном сделку. Теперь в планах полностью заблокировать поставки иранской нефти, денежные переводы и другие меры поддержки Тегерана.

Американский президент предупредил, что все государства, которые будут вести дела с Ираном, ощутят на себе экономические последствия. Начатая Белым домом кампания направлена на изоляцию Исламской Республики и блокировку ее источников дохода.

Только этот конфликт бумерангом ударил по самим Соединенным Штатам. Государственный долг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. По сообщению Министерства финансов страны, это беспрецедентный показатель для Соединенных Штатов. И результат многолетней безответственной бюджетной политики.

Речь идет об общей сумме, которую федеральное правительство задолжало банкам, инвесторам и иностранным кредиторам, занимая у них средства для покрытия дефицита бюджета. Расходы США на обслуживание госдолга и выплату процентов по нему превысили триллион долларов в год.