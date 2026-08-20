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США начинают масштабную экономическую операцию против Ирана

20 августа 2026 17:22
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К международной повестке. Ближневосточный конфликт, похоже, перерастает в жесткое финансовое противостояние. Не сумев победить Иран в военном поединке, США выбрали иную тактику. Дональд Трамп объявил, что начинает масштабную операцию по экономическому удушению Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По его мнению, эта страна упустила возможность заключить с Вашингтоном сделку. Теперь в планах полностью заблокировать поставки иранской нефти, денежные переводы и другие меры поддержки Тегерана.

Американский президент предупредил, что все государства, которые будут вести дела с Ираном, ощутят на себе экономические последствия. Начатая Белым домом кампания направлена на изоляцию Исламской Республики и блокировку ее источников дохода.

Только этот конфликт бумерангом ударил по самим Соединенным Штатам. Государственный долг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. По сообщению Министерства финансов страны, это беспрецедентный показатель для Соединенных Штатов. И результат многолетней безответственной бюджетной политики. 

Речь идет об общей сумме, которую федеральное правительство задолжало банкам, инвесторам и иностранным кредиторам, занимая у них средства для покрытия дефицита бюджета. Расходы США на обслуживание госдолга и выплату процентов по нему превысили триллион долларов в год. 

США начинают масштабную экономическую операцию против Ирана-2

Майкл Петерсон, директор некоммерческого фонда США:
Проценты по кредитам это самая быстрорастущая государственная программа. Потому что мы тратим более 3 миллиардов долларов в день на процентные платежи. Мы тратим на проценты больше, чем на национальную оборону. В течение следующих 10 лет мы потратим на проценты 16 триллионов долларов. Таким образом, мы дошли до того момента, когда долг и процентные платежи представляют собой огромное бремя не только для наших будущих детей и внуков, но и для наших граждан сегодня. Поэтому 40 триллионов долларов должны стать серьезным тревожным сигналом для Вашингтона, чтобы навести порядок в наших финансах

Минфин США выступил с предупреждением о надвигающемся финансовом кризисе, поскольку растущие военные и социальные расходы значительно превышают доходы бюджета. По мнению экономистов, это ускорит инфляцию и приведет к сокращению финансирования других госпрограмм. А расплачиваться придется простым американцам. В стране ожидается повышение стоимости кредитов и подорожание товаров и услуг. 

Согласно данным бюджетного управления Конгресса США, ситуация с госдолгом продолжит ухудшаться, его увеличение до 50 триллионов долларов ожидается в 2033 году. По мнению аналитиков, кризис будет и дальше усугубляться, если законодатели не решат проблему, сократив госрасходы, и не повысят налоги. 

# США

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