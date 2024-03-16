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Разведка РФ за две недели знала о готовящейся попытке прорыва ВСУ

16 марта 2024 09:33
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Разведка Российской Федерации располагала заранее данными о попытках прорыва российской границы ВСУ, пишет РИА Новости.

Так, Российским разведывательным службам стала известна информация о готовящихся формированиями ВС Украины попытках осуществить прорыв границы РФ за две недели до самих попыток. ВСУ планировали пройти на территории Курской и Белгородской областей. 

Сообщается, что по данной причине верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным было отдано поручение о замене солдат-срочников вдоль линии государственной границы на контрактников и бойцов подразделений специального назначения.

# Международная политика # Владимир Путин

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