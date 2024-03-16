Разведка Российской Федерации располагала заранее данными о попытках прорыва российской границы ВСУ, пишет РИА Новости.

Так, Российским разведывательным службам стала известна информация о готовящихся формированиями ВС Украины попытках осуществить прорыв границы РФ за две недели до самих попыток. ВСУ планировали пройти на территории Курской и Белгородской областей.

Сообщается, что по данной причине верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным было отдано поручение о замене солдат-срочников вдоль линии государственной границы на контрактников и бойцов подразделений специального назначения.