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Байден опять публично оскорбил Владимира Путина

16 марта 2024 08:52
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Действующий президент США Джо Байден оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина, пишет РИА Новости.

В ходе праздничного обеда в честь Ирландии Байден, продолжая попытки призвать конгрессменов согласовать его запрос об ассигнованиях для Киева, в очередной раз оскорбил президента России. «И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», – заявил президент США.

Москва на такие выпады продолжает реагировать поговоркой «кто как обзывается, тот сам так называется».

# Международная политика # Владимир Путин # Джо Байден

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