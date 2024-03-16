Байден опять публично оскорбил Владимира Путина

Действующий президент США Джо Байден оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина, пишет РИА Новости.

В ходе праздничного обеда в честь Ирландии Байден, продолжая попытки призвать конгрессменов согласовать его запрос об ассигнованиях для Киева, в очередной раз оскорбил президента России. «И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», – заявил президент США.

Москва на такие выпады продолжает реагировать поговоркой «кто как обзывается, тот сам так называется».