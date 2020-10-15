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Разрушительное наводнение в Индии. Последствия стихии в 7 кадрах

15 октября 2020 15:34
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Новости Индии. Мощное наводнение накрыло Индию. Непогода привела к гибели 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Разрушительное наводнение в Индии. Последствия стихии в 7 кадрах-1

Разрушительное наводнение в Индии. Последствия стихии в 7 кадрах-3

Более тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.  

Разрушительное наводнение в Индии. Последствия стихии в 7 кадрах-6

Разрушительное наводнение в Индии. Последствия стихии в 7 кадрах-8

Разрушительное наводнение в Индии. Последствия стихии в 7 кадрах-10

В результате разгула стихии повреждены десятки домов. Некоторые полностью разрушены. Около 30 автомобилей потоками воды смыло в озеро. Ливень вывел из строя линии электропередач. Около 150 тысяч индийцев остались без света.  

Разрушительное наводнение в Индии. Последствия стихии в 7 кадрах-13

Разрушительное наводнение в Индии. Последствия стихии в 7 кадрах-15

В последний раз настолько обильные осадки в регионе были около двух десятилетий назад. Синоптики предупреждают: в ближайшее время дожди лишь усилятся.  

# Наводнение # Фотофакт

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