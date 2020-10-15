Разрушительное наводнение в Индии. Последствия стихии в 7 кадрах

Новости Индии. Мощное наводнение накрыло Индию. Непогода привела к гибели 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В результате разгула стихии повреждены десятки домов. Некоторые полностью разрушены. Около 30 автомобилей потоками воды смыло в озеро. Ливень вывел из строя линии электропередач. Около 150 тысяч индийцев остались без света.