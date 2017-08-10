Раненый кит застрял в устье реки: хроника спасения животного

Новости России. 10 августа утром в Хабаровском крае на острове Большой Шантар был найден раненый кит, который застрял в устье реки. Об этом сообщил в своих социальных сетях популярный тревел-блогер Сергей Доля. По словам путешественника, ночью животное зашло в протоку и не смогло выбраться во время отлива. Около кита расплывается кровавое пятно – животное ранено. Доля проконсультировался с биологами, которые посоветовали не заливать воду киту в дыхло и проверять глаза, которые не должны пересохнуть.

Фото: sergeydolya.livejournal.com

Специалисты утверждали, что выбраться из ловушки гренландскому киту может помочь только сильный прилив. Блогер оперативно информирует пользователей о состоянии пострадавшего.

Фото: sergeydolya.livejournal.com

Через несколько часов после находки начался прилив. Раны кита все еще кровоточат, но животное живо. Сергей Доля, блогер:

Надеемся, что когда вода поднимется, он сможет выйти в море. Правда сегодня по прогнозу прилив дневной прилив невысокий, так что может и не сможет выйти. Тогда будем надеется, что он продержится еще в течение вечернего отлива, а ночью должен быть высокий прилив.

Фото: sergeydolya.livejournal.com

Ученые из Москвы уточнили, что данная особь – не взрослое животное. Это даже не молодой кит, а детеныш, длина которого 5-6 метров. Ему нужно помогать. Дневного прилива не хватило, чтобы помочь киту добраться до большой воды. Животное не сдвинулось с места и останется там до следующего прилива.

Фото: sergeydolya.livejournal.com

Сергей Доля:

У нас сумерки. Темнеет. Вода продолжает уходить. Кит уже даже не дергается. Устал. Просто лежит и иногда громко "вздыхает". По прежнему никто ничего не делает. Просто сидят все на берегу и смотрят. Пользователи поддерживают блогера и отмечают, что очень «жалко кита и что надо помочь малышу выбраться из западни». Некоторые предлагают «собраться и вытолкнуть животное или подложить лодку ему под хвост».

Фото: sergeydolya.livejournal.com

В ожидании прилива кит сильно высох и блогер предположил, что история может закончиться печально. Однако сотрудники Национального парка начали действовать. Сергей Доля:

Они спустили лодку и подошли к киту. Спрыгнули в ледяную воду и полили кита сначала с одной стороны, а потом с другой. Сильно рисковали своей жизнью, так как кит начал двигаться и мог их убить хвостом. Настоящие герои! Настоящие мужики!

Фото: sergeydolya