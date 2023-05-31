Прямой эфир

Дания увеличит объём помощи Украине на 2,5 млрд долларов

31 мая 2023 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дания увеличит объем фонда помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказала премьер-министр страны.  

Дания увеличит объём помощи Украине на 2,5 млрд долларов-1

По ее словам, у правительства нет уверенности, что 2024 год окажется мирным. А потому фонд Киева необходимо пополнять. При этом откуда возьмутся деньги для новых траншей Украине, политик не уточнила. Хотя вопрос стал одним из самых популярных у датчан.  

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Молдове перенесли празднование Дня защиты детей из-за европейского саммита
31 мая 2023 10:03

В Молдове перенесли празднование Дня защиты детей из-за европейского саммита

Ракетным ударом ВС РФ поражен последний военный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»
31 мая 2023 09:53

Ракетным ударом ВС РФ поражен последний военный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против прекращения огня в Украине
31 мая 2023 09:28

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против прекращения огня в Украине