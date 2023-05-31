Дания увеличит объём помощи Украине на 2,5 млрд долларов

Дания увеличит объем фонда помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказала премьер-министр страны.

По ее словам, у правительства нет уверенности, что 2024 год окажется мирным. А потому фонд Киева необходимо пополнять. При этом откуда возьмутся деньги для новых траншей Украине, политик не уточнила. Хотя вопрос стал одним из самых популярных у датчан.