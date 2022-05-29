Пытались попасть на трибуну без билетов. В Париже в отношении болельщиков применили слезоточивый газ

Новости Франции. Полиция Парижа оказалась не в состоянии обеспечить порядок во время финала Лиги чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители применили слезоточивый газ в отношении болельщиков. Есть задержанные.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» был отложен на 37 минут из-за беспорядков возле стадиона. Там, как сообщает местная полиция, тысячи британских болельщиков пытались попасть на трибуну без билетов.

Они перелезали через ограждения и убегали от охраны. Не обошлось без стычек с полицией. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.