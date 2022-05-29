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Пытались попасть на трибуну без билетов. В Париже в отношении болельщиков применили слезоточивый газ

29 мая 2022 08:05
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Новости Франции. Полиция Парижа оказалась не в состоянии обеспечить порядок во время финала Лиги чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители применили слезоточивый газ в отношении болельщиков. Есть задержанные.

Пытались попасть на трибуну без билетов. В Париже в отношении болельщиков применили слезоточивый газ-1

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» был отложен на 37 минут из-за беспорядков возле стадиона. Там, как сообщает местная полиция, тысячи британских болельщиков пытались попасть на трибуну без билетов.

Пытались попасть на трибуну без билетов. В Париже в отношении болельщиков применили слезоточивый газ-4

Они перелезали через ограждения и убегали от охраны. Не обошлось без стычек с полицией. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Пытались попасть на трибуну без билетов. В Париже в отношении болельщиков применили слезоточивый газ-7

В ходе беспорядков пострадали более 200 человек, в том числе женщины и дети. Еще 70 были задержаны.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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