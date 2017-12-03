Пятеро маленьких детей погибли на пожаре в Новосибирской области

Самому старшему из погибших не было и семи лет.

Новости России. В Новосибирской области пожар унес жизни пятерых детей. ЧП произошло ранним утром в частном доме с печным отоплением в поселке Степной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После смерти матери их воспитывал отец. По некоторым данным в ночь трагедии в доме также находились трое других взрослых.

Все они, в том числе отец малышей, сумели выбраться.

Прибывшие на место пожарные справились с огнем за полчаса. Им помогали местные жители. Всего в тушении участвовали около 40 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».