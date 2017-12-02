В результате снегопада в Москве задерживаются около сотни рейсов

Новости России. Около сотни рейсов задерживаются в московских аэропортах. Российскую столицу накрыл сильный снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этой же причине отменен также утренний вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» из Минска. Всего за сутки здесь выпала треть месячной нормы осадков.