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В результате снегопада в Москве задерживаются около сотни рейсов

02 декабря 2017 12:34
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Новости России. Около сотни рейсов задерживаются в московских аэропортах. Российскую столицу накрыл сильный снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате снегопада в Москве задерживаются около сотни рейсов -1

По этой же причине отменен также утренний вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» из Минска. Всего за сутки здесь выпала треть месячной нормы осадков.

В результате снегопада в Москве задерживаются около сотни рейсов -3

Аэродромные службы воздушных гаваней работают в усиленном режиме, однако не успевают расчищать взлетно-посадочные полосы. Наиболее сложная ситуация остается в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово». Там отменено больше всего вылетов.

В результате снегопада в Москве задерживаются около сотни рейсов -5

В результате снегопада в Москве задерживаются около сотни рейсов -7

В результате снегопада в Москве задерживаются около сотни рейсов -9

# Снегопады # Фотофакт

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