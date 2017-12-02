В результате снегопада в Москве задерживаются около сотни рейсов

Новости России. Около сотни рейсов задерживаются в московских аэропортах. Российскую столицу накрыл сильный снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Около сотни рейсов задерживаются в московских аэропортах. Российскую столицу накрыл сильный снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По этой же причине отменен также утренний вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» из Минска. Всего за сутки здесь выпала треть месячной нормы осадков.
Аэродромные службы воздушных гаваней работают в усиленном режиме, однако не успевают расчищать взлетно-посадочные полосы. Наиболее сложная ситуация остается в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово». Там отменено больше всего вылетов.