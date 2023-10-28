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ПВО РФ перехватила 6 беспилотников за ночь над Орловской и Тульской областями

28 октября 2023 09:57
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Минувшей ночью российскими ПВО была пресечена попытка террористического нападения на территорию России с помощью 6 беспилотников, спланированная киевским режимом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что были перехвачены четыре украинских дрона над Орловской областью и два над Тульской.

Украинские Вооруженные силы часто атакуют российские территории, используя беспилотные летательные аппараты и осуществляя диверсии. Например, 26 октября вечером системы ПВО РФ перехватили три украинских дрона, пытавшихся атаковать Курскую АЭС. Это не повлияло на работу атомной станции. 

# Международная политика

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