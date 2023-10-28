ПВО РФ перехватила 6 беспилотников за ночь над Орловской и Тульской областями

Минувшей ночью российскими ПВО была пресечена попытка террористического нападения на территорию России с помощью 6 беспилотников, спланированная киевским режимом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что были перехвачены четыре украинских дрона над Орловской областью и два над Тульской.

Украинские Вооруженные силы часто атакуют российские территории, используя беспилотные летательные аппараты и осуществляя диверсии. Например, 26 октября вечером системы ПВО РФ перехватили три украинских дрона, пытавшихся атаковать Курскую АЭС. Это не повлияло на работу атомной станции.