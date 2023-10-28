Туристический сбор в Вильнюсе увеличится до 2 евро за сутки с 2024-го

Власти Вильнюса увеличат туристический сбор. С 2024 года он вырастет с одного евро за сутки до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В правительстве решение объясняют растущей инфляцией, из-за которой действующий налог обесценился на 42 %.
Вырученные деньги планируют направить «на благо города». Так, треть суммы намерены вложить в строительство второго терминала аэропорта. Еще часть собранных денег пойдет на рекламу Вильнюса как направления для путешествий. Напомним, туристический сбор в литовской столице ввели в 2018 году. Его обязаны платить все, включая литовцев, кто собирается проживать в местных гостиницах.