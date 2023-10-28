Туристический сбор в Вильнюсе увеличится до 2 евро за сутки с 2024-го

Власти Вильнюса увеличат туристический сбор. С 2024 года он вырастет с одного евро за сутки до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В правительстве решение объясняют растущей инфляцией, из-за которой действующий налог обесценился на 42 %.