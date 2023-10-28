Армия Израиля активизировала наступление в секторе Газа

ЦАХАЛ проводит мощные авианалеты и сухопутные рейды при поддержке танков. Разрушены порядка 150 объектов. В Израиле это назвали местью за обстрелы еврейского государства. Накануне ракетным ударам со стороны ХАМАС снова подвергся Тель-Авив. В результате Израиль объявил о новой полной блокаде анклава. Прекращены поставки воды, еды, медикаментов, топлива и электричества. Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира, заявляют в Палестине. Скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых. Отметим, боевые действия на Ближнем Востоке не прекращаются уже три недели. За это время жертвами конфликта с обеих сторон стали свыше 8,5 тысячи человек. Более 20 тысяч ранены.