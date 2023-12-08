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В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

08 декабря 2023 08:34
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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился неподалеку от города Куаутла с населением около 150 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7-1

Тревожные сирены прозвучали даже в столице страны. Люди покидали дома и офисы. Жителям помогали эвакуироваться в безопасные места. По словам губернатора штата, сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало. Предыдущая сейсмическая активность была зафиксирована в стране всего 9 дней назад.

# Землетрясение # Фотофакт

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