В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился неподалеку от города Куаутла с населением около 150 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревожные сирены прозвучали даже в столице страны. Люди покидали дома и офисы. Жителям помогали эвакуироваться в безопасные места. По словам губернатора штата, сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало. Предыдущая сейсмическая активность была зафиксирована в стране всего 9 дней назад.