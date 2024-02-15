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Путин выражает сожаление, что СВО не началась раньше

15 февраля 2024 06:19
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил сожаление, что  РФ не начала осуществлять активные действия по украинскому направлению раньше, пишет РИА Новости.

Так, президент РФ подчеркнул, что «единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми». Дело в том, как разъясняет глава РФ, что Москва предполагала, что Минские соглашения приведут к урегулированию ситуации в Украине. Однако, как позже признались сами лица, занимавшие в тот период посты канцлера Германии, договоренности Западу были нужны лишь для получения дополнительного времени на подготовку к боевым действиям.

# Международная политика # Владимир Путин

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