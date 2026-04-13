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Путин продемонстрировал всему миру позицию РФ по Ирану – Sohu

13 апреля 2026 15:01
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Путин продемонстрировал всему миру позицию РФ по Ирану – Sohu-0

В ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом лидер РФ Владимир Путин обозначил позицию России по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sohu.

«Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке», – говорится в публикации.

Отмечается, что Москва намерена добиваться урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами и стремится предотвратить эскалацию. При этом Россия планирует активно отстаивать свои интересы в регионе и поддерживать диалог со всеми сторонами.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Путин

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