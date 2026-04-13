В Кремле рассказали, будут ли поздравлять Мадьяра с победой на выборах

Кремль не планирует поздравлять лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие шаги не предпринимаются в отношении стран, поддержавших санкции против России. Об этом пишет РИА Новости.

Москва намерена оценить курс нового руководства и понять, будет ли он прагматичным. Однако Россия выразила готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.

На выборах оппозиционная партия «Тисе» получила большинство мест в парламенте, а действующий премьер-министр Виктор Орбан признал свое поражение и заявил, что его партия продолжит работу в качестве оппозиционной.

Фото: pixabay