Путин: ЕАЭС получил 24 млрд долларов в рамках инициативы «Один пояс – один путь»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью китайской медиакорпорации заявил, что за счет взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс - один путь» страны ЕАЭС получили около 24 миллиардов долларов инвестиций. Об этом пишет ТАСС.



Этот объем постоянно растет за счет увеличивающегося числа взаимновыгодных проектов. Путин подчеркнул, что эти решения выгодны отнюдь не только странам-участникам, но и Китаю. Он отметил также, что каждое государство само определяет, что ему полезно, и ему никто ничего не навязывает. В числе примеров положительного эффекта Путин назвал создание логистических и инфраструктурных объектов, в том числе и строительство двух мостов через реку Амур с Китаем.