Израиль укрепляет свои позиции на границе с Ливаном

Израильская армия укрепляет и свои позиции на границе с Ливаном. Тель-Авив намерен создать там буферную зону, чтобы предотвратить нападение с севера. Сейчас стороны обмениваются интенсивными ракетными ударами. В Газе, где практически разрушена вся инфраструктура, возникла катастрофическая гуманитарная ситуация. Там по-прежнему нет самого необходимого: топлива, лекарств и воды. Несмотря на то, что Израиль возобновил подачу воды, жители не могут ее получить, потому что нет электричества, от которого работают насосы.