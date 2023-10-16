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Израиль укрепляет свои позиции на границе с Ливаном

16 октября 2023 10:39
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В Израиле и Газе по-прежнему звучат взрывы. ЦАХАЛ продолжает стягивать войска и технику к границе сектора, готовясь к заявленной ранее масштабной наземной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль укрепляет свои позиции на границе с Ливаном-1

Израильская армия укрепляет и свои позиции на границе с Ливаном. Тель-Авив намерен создать там буферную зону, чтобы предотвратить нападение с севера. Сейчас стороны обмениваются интенсивными ракетными ударами. В Газе, где практически разрушена вся инфраструктура, возникла катастрофическая гуманитарная ситуация. Там по-прежнему нет самого необходимого: топлива, лекарств и воды. Несмотря на то, что Израиль возобновил подачу воды, жители не могут ее получить, потому что нет электричества, от которого работают насосы.

Израиль укрепляет свои позиции на границе с Ливаном-4

Около миллиона людей уже покинули Газу, несколько сот тысяч скопились на границе с Египтом, ожидая открытия единственного перехода. ООН пытается организовать доставку гуманитарной помощи в анклав. Число погибших в этом конфликте растет с каждым часом. Его жертвами уже стали более 4 100 человек.

# Международная политика # Фотофакт

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