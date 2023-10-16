Израиль укрепляет свои позиции на границе с Ливаном

В Израиле и Газе по-прежнему звучат взрывы. ЦАХАЛ продолжает стягивать войска и технику к границе сектора, готовясь к заявленной ранее масштабной наземной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Израиле и Газе по-прежнему звучат взрывы. ЦАХАЛ продолжает стягивать войска и технику к границе сектора, готовясь к заявленной ранее масштабной наземной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израильская армия укрепляет и свои позиции на границе с Ливаном. Тель-Авив намерен создать там буферную зону, чтобы предотвратить нападение с севера. Сейчас стороны обмениваются интенсивными ракетными ударами. В Газе, где практически разрушена вся инфраструктура, возникла катастрофическая гуманитарная ситуация. Там по-прежнему нет самого необходимого: топлива, лекарств и воды. Несмотря на то, что Израиль возобновил подачу воды, жители не могут ее получить, потому что нет электричества, от которого работают насосы.
Около миллиона людей уже покинули Газу, несколько сот тысяч скопились на границе с Египтом, ожидая открытия единственного перехода. ООН пытается организовать доставку гуманитарной помощи в анклав. Число погибших в этом конфликте растет с каждым часом. Его жертвами уже стали более 4 100 человек.