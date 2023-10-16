Парламент Ирана назвал наземную операцию Израиля в Газе красной линией

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа станет «красной линией» Тегерана и может повлечь за собой «открытие новых фронтов». Об этом заявил первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Израилю следует понимать последствия своих действий и рассчитывать на возможное разрастание военных действий в отношении него. Азизи также отметил, что палестинское сопротивление практически не имеет границ и Израиль подвергнется нападению в любой точке противостояния. Он также добавил, что борьба на нескольких направлениях может стать причиной падения израильской власти.

При этом в Тегеране уточнили, что при начале наземной операции Израиля в Газе иранская армия не будет участвовать в боевых действиях, если территория Исламской Республики не подвергнется нападению.

Вместе с тем Иран по дипломатическим каналам дал понять Израилю, что не желает перерастания арабо-израильского конфликта в войну регионального масштаба, но будет вынужден вмешиваться, если Тель-Авив перейдет в наступление. В итоге эскалации конфликта число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а число погибших израильских жителей – тысячу.