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Пушков: Глава Пентагона не до конца понимает, о чем говорит

01 марта 2024 10:07
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Сенатор Алексей Пушков подверг критике главу Пентагона Ллойда Остина за его заявления о возможности возникновения противостояния между НАТО и Россией в том случае, если Украина потерпит поражение. Об этом пишет РИА Новости.

«Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят», – сказал он. 

Пушков отметил, что страны Запада постепенно задумываются о том, к каким последствиям приведет военная конфронтация с Россией. Он критикует и других политических деятелей, в том числе президента Франции, за их высказывания о положении дел в Украине.

Хотя на парижской встрече лидеры стран ЕС, которая прошла 26 февраля, обсуждали вероятность отправки военных на украинскую территорию, единого согласия достигнуто не было. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль внимательно следит за ситуацией.

# Международная политика

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