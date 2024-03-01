Politico: слова Макрона об отправке войск в Украину навредили Киеву

Французский лидер Эммануэль Макрон, заявивший о возможной отправке войск НАТО и ЕС в Украину, ухудшил ситуацию для Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Издание уточняет, что Макрона часто заставляют опровергать свои высказывания, а его предложения о вводе сил НАТО вызвали недопонимание среди партнеров и населения, которое все больше обеспокоено ситуацией в Украине. Politico полагает, что для поддержки Киева потребуются уговоры всех европейских лидеров, а попытка продвинуть идею о размещении войск в Украине лишь увеличивает риски отказа.

В итоге Киев оказался в сложной позиции, не имея достаточного числа военных и боеприпасов для ответного удара. Украина может надеяться на изменение обстановки только в следующем году.

Ранее Макрон заявил, что на встрече в Париже обсуждалась возможность отправки войск западных стран в Украину, но участники не смогли прийти к согласию по этому вопросу. После окончания конференции большинство стран-участниц заявили, что не собираются направлять войска на украинскую территорию.

При этом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне уточнил, что присутствие в Украине западных военных может быть необходимым для оказания помощи, включая работы по разминированию и обучение военных Украины, но это не подразумевает их участия в конфликте.