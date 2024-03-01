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Глава МИД Франции объявил, что Париж не станет отправлять войска в Украину

01 марта 2024 09:32
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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сообщил, что французские войска не будут участвовать в военных операциях в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска...», – сказал глава МИД.

Он отметил, что цель французской армии – не допустить победы России, не вступив с ней в войну. Это было сделано в ответ на вопрос о том, будет ли Франция посылать своих солдат вУкраину.

Несмотря на то, что вопрос о возможности отправки военнослужащих в Украину обсуждался на встрече лидеров европейских стран в Париже 26 февраля, консенсус не был достигнут. Вместо этого, участники совещания заявили, что не планируют отправлять военные подразделения на помощь Киеву.

# Международная политика

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