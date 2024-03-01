Глава Пентагона Остин: если Украина проиграет, НАТО вступит в войну с РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о возможном столкновении НАТО и РФ в случае поражения Украины в нынешнем конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Вашингтон в агрессии, заметив, что теперь уже всем ясно, кто является агрессором. В последние годы Запад все чаще говорит о прямом вооруженном конфликте с РФ и отправке военных в Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобный шаг приведет к непосредственному столкновению с НАТО. Он также отметил, что в Европе нет единого мнения по данному вопросу. В Москве всегда подчеркивают, что она не несет угрозы странам НАТО, но будет отвечать на действия, которые могут поставить под угрозу ее интересы. Она также призвала Запад отказаться от милитаризации континента.