Прямой эфир

Против неравенства и за реформы. В Чили продолжаются протесты

23 января 2021 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. В Чили не утихают антиправительственные протесты. Очередная акция в Сантьяго завершилась жестким разгоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против неравенства и за реформы. В Чили продолжаются протесты-1

Демонстранты выступают против высокого уровня неравенства в стране, а также требуют реформ, в том числе систем здравоохранения и образования. Около 400 протестующих жгли на дорогах покрышки и мусор, а также забрасывали правоохранителей камнями. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Есть задержанные.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Процесс по импичменту Трампу стартует 8 февраля
23 января 2021 13:05

Процесс по импичменту Трампу стартует 8 февраля

Коронавирус: число заразившихся в мире превысило 98,7 миллиона
23 января 2021 13:03

Коронавирус: число заразившихся в мире превысило 98,7 миллиона

В Афинах +15, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 января
23 января 2021 12:54

В Афинах +15, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 января