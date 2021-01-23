Против неравенства и за реформы. В Чили продолжаются протесты

Новости Чили. В Чили не утихают антиправительственные протесты. Очередная акция в Сантьяго завершилась жестким разгоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты выступают против высокого уровня неравенства в стране, а также требуют реформ, в том числе систем здравоохранения и образования. Около 400 протестующих жгли на дорогах покрышки и мусор, а также забрасывали правоохранителей камнями. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Есть задержанные.