Коронавирус: число заразившихся в мире превысило 98,7 миллиона

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 98 миллионов 700 тысяч. За минувшие сутки вирус подтвержден у 660 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне сложной эпидобстановки в ряде стран продолжают усиливать карантинные меры. В Бельгии вводят запрет на необязательные зарубежные поездки. С 27 января до 1 марта нельзя покидать страну и въезжать в нее в туристических целях. Во Франции вводят обязательное тестирование для всех путешественников, за исключением водителей грузовиков и работающих в приграничных районах. При этом туристы из не европейских стран, помимо сдачи теста, должны также провести семь дней на карантине.