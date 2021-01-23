Процесс по импичменту Трампу стартует 8 февраля

Ранее демократы настаивали на том, чтобы начать процедуру уже на следующей неделе, республиканцы, в свою очередь, предлагали отложить ее до середины февраля. Теперь же стороны, похоже, пришли к компромиссу. Статьи импичмента обвинители Палаты представителей представят уже в понедельник. Слушания начнутся 8 февраля. Таким образом, у обеих сторон процесса есть две недели на подготовку.