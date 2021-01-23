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Процесс по импичменту Трампу стартует 8 февраля

23 января 2021 13:05
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Новости США. 8 февраля стартует процесс по импичменту Дональду Трампу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс по импичменту Трампу стартует 8 февраля-1

Ранее демократы настаивали на том, чтобы начать процедуру уже на следующей неделе, республиканцы, в свою очередь, предлагали отложить ее до середины февраля. Теперь же стороны, похоже, пришли к компромиссу. Статьи импичмента обвинители Палаты представителей представят уже в понедельник. Слушания начнутся 8 февраля. Таким образом, у обеих сторон процесса есть две недели на подготовку.

Процесс по импичменту Трампу стартует 8 февраля-4

Экс-главу Белого дома Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Буквально через неделю после штурма Капитолия Палата представителей вынесла ему импичмент. В случае утверждения данного решения в Сенате Трамп больше никогда не сможет баллотироваться на пост президента страны.

# США # Фотофакт

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