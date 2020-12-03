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В Египте обрушился многоэтажный дом: погибли не менее шести человек

03 декабря 2020 12:38
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Новости Египта. В результате обрушения многоэтажного жилого дома в центре египетской Александрии погибли как минимум шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Египте обрушился многоэтажный дом: погибли не менее шести человек-1

На месте ЧП развернуты масштабные поисково-спасательные работы. Из-под обломков удалось спасти двоих детей. В ловушке могут находиться еще около 10 жителей.  

Что стало причиной обрушения, предстоит выяснить специалистам. Известно лишь, что рухнувший дом был старым. С 2000 года было вынесено три решения о необходимости отремонтировать здание, однако работы так и не начались.  

# Обрушение дома # Фотофакт

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