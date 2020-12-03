В Египте обрушился многоэтажный дом: погибли не менее шести человек

Новости Египта. В результате обрушения многоэтажного жилого дома в центре египетской Александрии погибли как минимум шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП развернуты масштабные поисково-спасательные работы. Из-под обломков удалось спасти двоих детей. В ловушке могут находиться еще около 10 жителей.

Что стало причиной обрушения, предстоит выяснить специалистам. Известно лишь, что рухнувший дом был старым. С 2000 года было вынесено три решения о необходимости отремонтировать здание, однако работы так и не начались.