На побережье Шри-Ланки обрушился тропический шторм «Буреви». 75 тысяч жителей эвакуировали

Новости Шри-Ланки. 75 тысяч жителей Шри-Ланки эвакуировали из-за тропического шторма «Буреви». Стихия обрушилась на восточное побережье страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Шри-Ланки. 75 тысяч жителей Шри-Ланки эвакуировали из-за тропического шторма «Буреви». Стихия обрушилась на восточное побережье страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильный ветер, скорость которого достигает 25 метров в секунду, вырывает деревья и сносит столбы линий электропередачи. Жителей разметили в более 230 временных центрах.
По прогнозам синоптиков, циклон сейчас направляется в сторону Индии и обрушится на страну уже утром 4 декабря.