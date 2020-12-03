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На побережье Шри-Ланки обрушился тропический шторм «Буреви». 75 тысяч жителей эвакуировали

03 декабря 2020 12:58
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Новости Шри-Ланки. 75 тысяч жителей Шри-Ланки эвакуировали из-за тропического шторма «Буреви». Стихия обрушилась на восточное побережье страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На побережье Шри-Ланки обрушился тропический шторм «Буреви». 75 тысяч жителей эвакуировали-1

Сильный ветер, скорость которого достигает 25 метров в секунду, вырывает деревья и сносит столбы линий электропередачи. Жителей разметили в более 230 временных центрах.  

На побережье Шри-Ланки обрушился тропический шторм «Буреви». 75 тысяч жителей эвакуировали-4

По прогнозам синоптиков, циклон сейчас направляется в сторону Индии и обрушится на страну уже утром 4 декабря.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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