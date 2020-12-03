Обновлённый Boeing 737 MAX совершил первый полёт с пассажирами

Новости США. Обновленный Boeing 737 MAX спустя 20 месяцев совершил свой первый полет с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейс из штата Техас в Оклахому продлился 45 минут. На борту находились более 50 журналистов. Этот полет был крайне важен. В преддверии первого за долгое время коммерческого рейса, который намечен на 29 декабря, авиаперевозчик хотел доказать безопасность модернизированного лайнера.