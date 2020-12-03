Прямой эфир

Обновлённый Boeing 737 MAX совершил первый полёт с пассажирами

03 декабря 2020 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Обновленный Boeing 737 MAX спустя 20 месяцев совершил свой первый полет с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обновлённый Boeing 737 MAX совершил первый полёт с пассажирами-1

Рейс из штата Техас в Оклахому продлился 45 минут. На борту находились более 50 журналистов. Этот полет был крайне важен. В преддверии первого за долгое время коммерческого рейса, который намечен на 29 декабря, авиаперевозчик хотел доказать безопасность модернизированного лайнера.  

Обновлённый Boeing 737 MAX совершил первый полёт с пассажирами-4

Напомним, модель 737 MAX сняли с полетов после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Причиной крушения в обоих случаях стали ошибки в работе системы коррекции маневрирования.  

# Авиасообщение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Чехии ослабляют карантинный режим, а в Германии продлевают. Ситуация с коронавирусом в мире
03 декабря 2020 10:04

В Чехии ослабляют карантинный режим, а в Германии продлевают. Ситуация с коронавирусом в мире

Пять человек стали жертвами наводнений во Вьетнаме
03 декабря 2020 09:55

Пять человек стали жертвами наводнений во Вьетнаме

На пожаре в московском онкоцентре погибли два человека
03 декабря 2020 07:45

На пожаре в московском онкоцентре погибли два человека