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Протестующие в Багдаде ворвались в здание иракского парламента

27 июля 2022 20:56
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Новости Ирака. Протестующие в Багдаде ворвались в здание иракского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди громят все на своем пути и устраивают стычки с полицией, число пострадавших в данный момент неизвестно.

Протестующие в Багдаде ворвались в здание иракского парламента-1

Причина протеста – выдвижение кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. Демонстранты также недовольны коррупцией в стране. Ранее сообщалось, что протестующие смогли проникнуть в особо охраняемую «зеленую зону», где находятся все правительственные учреждения и посольства. В Шри-Ланке подобные народные волнения закончились сменой главы государства.

# Акции протеста # Мухаммад ас-Судани # Фотофакт

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