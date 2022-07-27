Новости Ирака. Протестующие в Багдаде ворвались в здание иракского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди громят все на своем пути и устраивают стычки с полицией, число пострадавших в данный момент неизвестно.
Новости Ирака. Протестующие в Багдаде ворвались в здание иракского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди громят все на своем пути и устраивают стычки с полицией, число пострадавших в данный момент неизвестно.
Причина протеста – выдвижение кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. Демонстранты также недовольны коррупцией в стране. Ранее сообщалось, что протестующие смогли проникнуть в особо охраняемую «зеленую зону», где находятся все правительственные учреждения и посольства. В Шри-Ланке подобные народные волнения закончились сменой главы государства.