В Японии автомобиль протаранил толпу детей

Новости Японии. В Японии автомобиль наехал на группу детей: два ребенка погибли, еще 15 человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших есть воспитатели.

Инцидент произошел, когда дети находились на прогулке. Рядом с ними на перекрестке произошла авария – столкнулись два автомобиля. Один из них, продолжая движение по инерции, на тротуаре врезался в группу детей детсадовского возраста. Водители обоих столкнувшихся автомобилей были задержаны полицией на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.