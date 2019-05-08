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В Японии автомобиль протаранил толпу детей

08 мая 2019 16:52
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Новости Японии. В Японии автомобиль наехал на группу детей: два ребенка погибли, еще 15 человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших есть воспитатели.

В Японии автомобиль протаранил толпу детей-1

Инцидент произошел, когда дети находились на прогулке. Рядом с ними на перекрестке произошла авария – столкнулись два автомобиля. Один из них, продолжая движение по инерции, на тротуаре врезался в группу детей детсадовского возраста. Водители обоих столкнувшихся автомобилей были задержаны полицией на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

# Несчастный случай # Фотофакт

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