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Промышленность Германии может остановить производство без газа России

12 июня 2023 16:18
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Промышленность Германии может прекратить производство, если договор о транзите газа между Украиной и Россией не будет пролонгирован по истечении его действия в конце будущего года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает РИА Новости.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек предостерег официальных лиц от преуменьшения возможных последствий отказа от этого соглашения во время экономической конференции в Федеративной Республике. Он также заметил, что дополнительные энергомощности, включая запланированный СПГ-терминал на северном побережье Германии, играют немаловажную роль в обеспечении устойчивого функционирования производства в Восточной части ФРГ и Восточной Европе. 

По правилам Европейского союза, для восполнения возможного дефицита Германия будет обязана поставлять газ в другие страны, что в результате может ограничить или сократить ее собственные объемы поставок ведущим немецким производителям.

# Международная политика # Роберт Хабек

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