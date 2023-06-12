Промышленность Германии может остановить производство без газа России

Промышленность Германии может прекратить производство, если договор о транзите газа между Украиной и Россией не будет пролонгирован по истечении его действия в конце будущего года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает РИА Новости.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек предостерег официальных лиц от преуменьшения возможных последствий отказа от этого соглашения во время экономической конференции в Федеративной Республике. Он также заметил, что дополнительные энергомощности, включая запланированный СПГ-терминал на северном побережье Германии, играют немаловажную роль в обеспечении устойчивого функционирования производства в Восточной части ФРГ и Восточной Европе.

По правилам Европейского союза, для восполнения возможного дефицита Германия будет обязана поставлять газ в другие страны, что в результате может ограничить или сократить ее собственные объемы поставок ведущим немецким производителям.