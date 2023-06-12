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«Газпром» 12 июня возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»

12 июня 2023 14:28
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«Газпром» возобновил прокачку газа по газопроводу «Турецкий поток». Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Ранее с 5 по 12 июня на газопроводе велись планово-профилактические работы. «Турецкий поток» – экспортная нитка газопровода, которая проходит из России в Турцию через Черное море. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Этот трубопровод рассчитан на транзит газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы через турецкую акваторию. В данный период он остается единственным направлением бесперебойных поставок газа из РФ на рынок ЕС.

# Экономика

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