Произвели около 70 выстрелов. В Калифорнии два человека погибли при атаке на автобус

Новости США. Стрельба в Калифорнии: два человека погибли, еще пятеро получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные открыли огонь по автобусу, предназначенному для вечеринок. В момент ЧП внутри транспортного средства компания молодых людей отмечала день рождения. Злоумышленники произвели около 70 выстрелов, после чего скрылись с места происшествия.