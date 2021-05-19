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Произвели около 70 выстрелов. В Калифорнии два человека погибли при атаке на автобус

19 мая 2021 10:03
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Новости США. Стрельба в Калифорнии: два человека погибли, еще пятеро получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произвели около 70 выстрелов. В Калифорнии два человека погибли при атаке на автобус-1

Неизвестные открыли огонь по автобусу, предназначенному для вечеринок. В момент ЧП внутри транспортного средства компания молодых людей отмечала день рождения. Злоумышленники произвели около 70 выстрелов, после чего скрылись с места происшествия.

Произвели около 70 выстрелов. В Калифорнии два человека погибли при атаке на автобус-4

Мотивы стрелков неизвестны. В полиции убеждены, что атака была спланирована. За информацию о нападавших объявлено денежное вознаграждение.

# Стрельба в США # Фотофакт

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