Прямой эфир

В Берлине отменят ночной комендантский час, а в Австрии заработают гостиницы. Какие страны ослабляют ограничения?

19 мая 2021 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Во многих странах продолжается возвращение к нормальной жизни. Пандемия ослабляет хватку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 мая часть коронавирусных ограничений отменяют в ряде стран.

В Нидерландах откроются парки развлечений и зоопарки, которые смогут принимать посетителей из расчета 10 квадратных метров на одного человека. Возобновят работу тренажерные залы и бассейны, также с ограничением по числу посетителей. Продолжительность работы террас будет увеличена до 20:00 (в настоящее время они работают только до 18:00).

В Берлине отменят ночной комендантский час, а в Австрии заработают гостиницы. Какие страны ослабляют ограничения?-1

Новый этап снятия ограничений намечен в Берлине. Будет отменен ночной комендантский час и разрешат групповые занятия спортом.

В Берлине отменят ночной комендантский час, а в Австрии заработают гостиницы. Какие страны ослабляют ограничения?-4

В Австрии с 19 мая ресторанам будет разрешено принимать клиентов, вновь заработают гостиницы, туристические, культурные и спортивные объекты. Чтобы посещать их, австрийцам придется озаботиться наличием отрицательного теста на коронавирус.

В Нидерландах возобновляют работу бассейны, а на Кипре теперь не нужен спецпропуск. В мире снижается заболеваемость коронавирусом (подробнее здесь).

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В испанский анклав в Африке за сутки проникли 6 тысяч беженцев. На место направили военных
19 мая 2021 06:47

В испанский анклав в Африке за сутки проникли 6 тысяч беженцев. На место направили военных

Генассамблея ООН проведёт заседание по ситуации на Ближнем Востоке 20 мая
18 мая 2021 20:12

Генассамблея ООН проведёт заседание по ситуации на Ближнем Востоке 20 мая

В Нидерландах возобновляют работу бассейны, а на Кипре теперь не нужен спецпропуск. В мире снижается заболеваемость коронавирусом
18 мая 2021 16:16

В Нидерландах возобновляют работу бассейны, а на Кипре теперь не нужен спецпропуск. В мире снижается заболеваемость коронавирусом