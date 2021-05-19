В Берлине отменят ночной комендантский час, а в Австрии заработают гостиницы. Какие страны ослабляют ограничения?

Новости мира. Во многих странах продолжается возвращение к нормальной жизни. Пандемия ослабляет хватку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 мая часть коронавирусных ограничений отменяют в ряде стран.

В Нидерландах откроются парки развлечений и зоопарки, которые смогут принимать посетителей из расчета 10 квадратных метров на одного человека. Возобновят работу тренажерные залы и бассейны, также с ограничением по числу посетителей. Продолжительность работы террас будет увеличена до 20:00 (в настоящее время они работают только до 18:00).