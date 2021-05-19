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В испанский анклав в Африке за сутки проникли 6 тысяч беженцев. На место направили военных

19 мая 2021 06:47
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Испанский анклав на африканском побережье Сеута подвергся нашествию нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В испанский анклав в Африке за сутки проникли 6 тысяч беженцев. На место направили военных-1

Из Марокко вплавь за сутки проникли 6 тысяч беженцев, среди которых 1,5 тысячи несовершеннолетних.

В испанский анклав в Африке за сутки проникли 6 тысяч беженцев. На место направили военных-4

Это абсолютный рекорд для Испании, такого не было даже во времена миграционного кризиса. Правительству пришлось мобилизовать армию. В настоящее время более 1,5 тысячи нелегалов уже возвращены на родину.

В испанский анклав в Африке за сутки проникли 6 тысяч беженцев. На место направили военных-7

Массовый приток мигрантов произошел на фоне дипломатической напряженности между двумя странами. В Марокко недовольны тем, что в Испании на лечении от коронавируса находится лидер «Фронта Полисарио», который выступает за независимость Западной Сахары.

В испанский анклав в Африке за сутки проникли 6 тысяч беженцев. На место направили военных-10

Власти африканской страны тогда предупредили Мадрид о возможных последствиях.

# Беженцы # Брагим Гали # Фотофакт

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