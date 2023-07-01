Произошел взрыв на заводе с химикатами в Китае

Взрыв произошел на химическом заводе в городском уезде Гуйси, провинция Цзянси, согласно информации, полученной от Центрального телевидения Китая, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел около полудня по местному времени. Завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials. Количество людей, находившихся на заводе в момент происшествия, неизвестно. На данный момент нет информации о погибших или пострадавших.

Позднее в провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на заводе произошло возгорание силиконового масла, что вызвало сильный пожар. Все сотрудники были эвакуированы. Пожарные все еще тушат огонь, а на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование данного инцидента.