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Прогноз ООН: 15 ноября в мире будут жить 8 миллиардов человек

12 июля 2022 06:26
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15 ноября в мире будет насчитываться 8 миллиардов человек. Такой прогноз опубликовал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогноз ООН: 15 ноября в мире будут жить 8 миллиардов человек-1

Кроме того, уже совсем скоро Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной. И, как считают эксперты, уже в ближайшие десятилетия прирост населения будет сконцентрирован более чем наполовину в восьми странах. Это Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.

Предыдущий рубеж в 7 миллиардов человек был пройден в 2011 году.

# ООН # Фотофакт

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