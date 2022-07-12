Прогноз ООН: 15 ноября в мире будут жить 8 миллиардов человек

15 ноября в мире будет насчитываться 8 миллиардов человек. Такой прогноз опубликовал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, уже совсем скоро Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной. И, как считают эксперты, уже в ближайшие десятилетия прирост населения будет сконцентрирован более чем наполовину в восьми странах. Это Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.