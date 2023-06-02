Андрейченко примет участие в инаугурации Эрдогана от Беларуси

Турция готовится к инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана. Церемония пройдет завтра, 3 июня, с участием иностранных гостей. Ранее приглашение на мероприятие получила и белорусская сторона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая высокий уровень политических и торгово-экономических отношений с Турцией, а также активное межпарламентское взаимодействие сторон, в этом торжественном мероприятии по поручению главы государства примет участие председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

Завтра гостей и самого лидера турецкого государства ожидает насыщенный день. Его подробности раскрыл глава управления по связям Администрации президента. Основное мероприятие субботы – конечно, присяга депутатов нового созыва парламента и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что по завершении церемонии новоизбранный глава государства также объявит и новый состав турецкого кабмина. Кроме того, в планах Эрдогана – посещение мавзолея Ататюрка. Напомним, накануне появились окончательные результаты второго тура президентских выборов. Реджеп Тайип Эрдоган во главе с правящей партией набрал свыше 52 % голосов.