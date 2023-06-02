На Западе заканчиваются запасы военной техники для Украины

Бен Уоллес отметил, что конфликт в Украине затянулся и готовы к этому оказались не все. Так называемые союзники вынуждены покупать больше вооружения, тратить на это огромные ресурсы, сместив при этом внимание с внутренних проблем государства на внешнюю политику. И хотя военные и экономические возможности ряда стран и так на пределе, НАТО постоянно требует большего. Генсек Альянса призвал увеличить производство оружия и боеприпасов и активнее заключать контракты с военными предприятиями.