В Бельгии из-за масштабных наводнений разрушены и повреждены свыше 10 тысяч домов

Новости Бельгии. В Бельгии подсчитывают убытки от одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны. Согласно предварительной оценке, ущерб в Валлонском регионе превышает 10 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бельгии. В Бельгии подсчитывают убытки от одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны. Согласно предварительной оценке, ущерб в Валлонском регионе превышает 10 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местное правительство ранее объявило о создании экстренного плана поддержки восстановления в регионе. Речь идет о 2 миллиардах евро. Часть средств возьмут из денег, предназначенных на восстановление после пандемии. Некоторую сумму рассчитывают получить от Евросоюза.
В результате разгула стихии разрушены и повреждены свыше 10 тысяч домов. Несколько тысяч остаются без электричества, газа и водоснабжения. В списке жертв более 30 человек. 18 числятся пропавшими без вести.