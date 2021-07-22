В Бельгии из-за масштабных наводнений разрушены и повреждены свыше 10 тысяч домов

Новости Бельгии. В Бельгии подсчитывают убытки от одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны. Согласно предварительной оценке, ущерб в Валлонском регионе превышает 10 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местное правительство ранее объявило о создании экстренного плана поддержки восстановления в регионе. Речь идет о 2 миллиардах евро. Часть средств возьмут из денег, предназначенных на восстановление после пандемии. Некоторую сумму рассчитывают получить от Евросоюза.