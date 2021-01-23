В ряде городов России проходят уличные акции протеста

Новости Россия. В ряде городов России оппозиция вышла на улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналитики отмечали: под разогрев Запада найдутся последователи белорусских протестующих.

В крупных городах Дальнего Востока России несколько сотен человек откликнулись на призывы арестованного блогера Алексея Навального и его сторонников выходить на несанкционированные акции протеста. Были нападения на полицию и задержания. Впрочем, действия силовиков адекватны ситуации: без церемоний и лирики.